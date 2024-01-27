Yumurta artık 140 TL

125 TL’ye satılan 30’lu koli yumurta 140 TL’ye çıktı

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte zamlar adeta sıraya girdi… Ete, simite, süte ve diğer temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından yumurtaya fiyatları da yükseldi.

Daha önceleri marketlerde 125 TL’ye satılan 30’lu koli yumurta 15 TL zamanlandı. Yapılan zammın ardından 30’lu koli yumurta 140 TL’ye satılmaya başladı.

