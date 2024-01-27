Girişimcilere 20 milyon TL destek

Türkiye'nin desteği, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansmanı, YAGA'nın Başbakanlık bütçesi altında yürüteceği çalışmalar ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğuyla 20 milyon TL’lik yeni bir destek paketi hayata geçiyor

Başbakanlık YAGA-KOBİGEM Girişimcilik Hibe Programı lansmanı dün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Toplantı Salonunda yapıldı.Program, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) finansmanıyla, bu sene ilk kez KKTC Başbakanlık bütçesi altında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonunda ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.Proje kapsamında, girişimcilere, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 750 bin TL, geleneksel iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 500 bin TL ve ekonomiye değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirlerine ise yüzde 75 oranında, en fazla 2 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL destek verilecek.Başvurular 24 Ocak - 11 Mart tarihleri arasında alınacak. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları https://kobigem.gov.ct.tr/ ve https://yaga.gov.ct.tr/ adreslerinde bulunabilir, başvurular https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden yapılabilecek.Başbakan Ünal Üstel lansmanda yaptığı konuşmada, 2024 yılının kadınlar, gençler ve engellilerin yılı olacağını söyleyerek, “Bu doğrultudaki projeleri beraber başarmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.Üstel, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla 2016 yılından itibaren yürütülen ve bugüne kadar 415 girişimcinin eğitim, 160 girişimcinin de hibe desteğinden yararlandığı ve yaklaşık 350 kişiye istihdam yaratan girişimcilik hibe programlarının bir yenisi olan "2023-2024 Girişimcilik Hibe Programı"nı dün başlattıklarını açıkladı.Anavatan Türkiye'nin desteği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansmanı ve Başbakanlığa bağlı YAGA'nın, bu yıl ilk kez Başbakanlık bütçesi altında yürüteceği çalışmalarla 20 milyon TL’lik yeni bir destek paketini hayata geçireceklerini dile getiren Üstel, hayırlı olması temennisinde bulundu.Destek programının 1987 ve sonrası doğumlu vatandaşlar için eğitim, danışmanlık ve hibe desteğini içerdiğini vurgulayan Üstel, teknoloji, geleneksel işler ve ihracat odaklı projelere öncelik vereceklerini belirtti.Bu kapsamında, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine 750 bin TL’ye kadar, geleneksel iş fikirlerine 500 bin TL’ye kadar, KKTC ekonomisine değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirlerine ise 2 milyon TL'ye kadar hibe desteği vermeyi planladıklarını kaydetti.Ortaya çıkacak projeler değerlendirilirken, kalkınmada öncelikli bölgelere yatırım yapma hedefinde olanlara, kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Üstel, sadece hibe programları ile değil, gençlerin ve kadınların, ekonomik hayata etkin katılımlarını sağlamak için onlara her tür ekonomik ve yasal desteği sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.FEYZİOĞLUTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, iki ülke arasında imzalanan ekonomik protokoller aracılığıyla her yıl Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC’ye kaynak aktarıldığını, reel sektörü desteklemeye ayrı önem verdiklerini kaydetti.Feyzioğlu, hizmetleri sunabilmenin güçlü ve istikrarlı bir yönetim ve iş birliğine bağlı olduğunu kaydederek, bu doğrultuda Başbakan Üstel ve koalisyon ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’ya fedakarlık, azim ve emekle ortaya koydukları istikrar dönemi için teşekkür etti.2011-2023 yılları arasında Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Geliştirmesi Mali Destek Programı, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı başlıklarında 9 program yürütüldüğünü belirten Feyzioğlu, 525 projeye 500 milyon TL’nin üzerinde mali kaynak tahsisi sağlandığını belirtti.Feyzioğlu, 500 milyon TL’nin öz kaynaklardan gelmek suretiyle 1 milyar TL’nin üzerinde kaynağı yatırım için harekete geçtiğini söyledi.Programın güncellendiğini dile getiren Feyzioğlu, seçici destek politikaları uyguladıklarını, girişimcilik projesinin hayata geçirildiğini, tarım, turizm, sanayi sektörlerinin dışında genç girişimcilerin ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında KKTC Girişimcilik Projesinin ilkinin gerçekleştirildiğini ifade etti.Bu projeyle sürdürülebilir işletmeler kurulabilmesini sağladıklarını belirten Feyzioğlu, girişimcilik ve istihdamı geliştirerek KKTC’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması ile kadın ve genç girişimciler ile Güzelyurt ve Karpaz gibi kısmen dezavantajlı bölgelere öncelik verdiklerini söyledi.Proje doğrultusunda 65 milyon TL kaynak harcandığını, 160 girişimci projenin desteklendiğini dile getiren Feyzioğlu, “415 aday bana göre hibeden de değerli eğitim programından geçti” dedi.Desteklenen girişimcilerin yüzde 56’sının kadın girişimci olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kadınlar başaracak KKTC başaracak. Buna inanıyorum” diye konuştu.Girişimcilerin başarısıyla 350 üzerinde kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Feyzioğlu, 2023-2024 programı için proje ödeneğini 20 milyon TL’ye yükselttiklerini belirtti.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, girişimcileri ve üretimi desteklemenin önemine vurgu yaptı.“Ekonomik sıkıntılara rağmen vazgeçmemek ve krizi fırsata çevirmek gerekiyor” diyen Amcaoğlu, buna yönelik kaynak yaratmak gerektiğini belirttiTürk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ise projenin paydaşı olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.Türk Bankası’nın ekonomik dayanışmaya olanak sağlamak amacıyla yardımlaşma sandığı olarak kurulduğunu dile getiren Kayahan, toplumu kalkındıracak, kalıcı yatırımlara destek verdiklerini kaydetti.Kayahan, banka olarak sosyal sorumluluk raporu yayınladıklarını, gençleri girişimciliğe özendirme amacıyla çaba harcadıklarını söyledi.Proje kapsamında yaratıcı fikirleri görmenin mutluluk ve umut verici olduğunu dile getiren Kayahan, teknoloji ve ihracat kaynaklı yaklaşımlar ile ve yenilikçi fikirlerin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.