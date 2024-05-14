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Yükseköğretim Kurumlarının Mali Denetim Sistemi ve YÖDAK ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

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Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi “Denetim Sistemi ve Yeni Yükseköğretim Yılı” gündemi ile toplandı.

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Yükseköğretim Kurumlarının Mali Denetim Sistemi ve YÖDAK ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
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Meclis'ten verilen bilgiye göre, komite, çalışmalarına önümüzdeki toplantılarında devam edecek.
Komite toplantısına davetli olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.
UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi CTP Milletvekili Armağan Candan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.
 
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