KTOEÖS Başkanı Selma Eylem: “Saldırılara ve itibarsızlaştırmalara izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, son günlerde sendikaya yönelik yapılan asılsız iddialarla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirterek, saldırılara ve itibarsızlaştırmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve yönetim kurulu üyeleri bugün basın toplantısı düzenleyerek, asılsız olduğunu belirttikleri iddialar hakkında açıklamalarda bulundu ve sendikanın bütün yasal hakkını kullanılacağını duyurdu.

Selma Eylem, basın toplantısında, yönetim kurulu tarafından hazırlanan basın açıklamasını okudu.



Bazı internet gazetelerinde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan “sendika genel sekreterinin görevinin tüzüğe aykırı” olduğuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade eden Eylem, şöyle devam etti:



“Kamuoyunu yanıltmaya dayalı bir saldırıdır. Üyelerimizden birinin iddiası, avukat görüşü ve sendika mukayyitliğinden aldığı görüş sorgulanmadan paylaşılmıştır. 54. Olağan Genel Kurulumuzda yönetime aday olan bir üyemiz, avukatı da, mukayyitliği de, kamuoyunu da yanıltmış, yalan yanlış iddialarla sendikamıza da genel sekreterimize de itibar suikastı düzenlemiştir.”



Eylem, 6 Mayıs 2023 tarihindeki genel kurul sonrası başka bir üyelerinin bu konuyu ilk önce gündeme getirdiğini, 12 Mayıs 2023'te Yönetim Kuruluna dilekçe yazarak aynı iddiada bulunduğunu belirtti.



Kendisine sendika avukatının görüşüyle birlikte cevap yazılmasına rağmen bu iddianın gündemde tutulmaya, bazı kişiler arasında konu edilmeye devam edildiğini belirten Eylem, şöyle devam etti:



“Bu kez 26 Mart 2024'te, mukayyidi ve kamuoyunu yanıltan üyemiz, Yönetim Kurulumuza dilekçe yazarak bu iddiayı dile getirmiştir. Bir kez daha sendika avukatımızın görüşü ve bu kez tüzük değişiklik gerekçeleriyle birlikte bu üyemize de cevap yazılmasına ve tüzüğe aykırılığın söz konusu olmadığı belirtilmesine rağmen söz konusu üyemiz kendi avukatını ve sendikalar mukayyidini de yanıltarak genel sekreterimizin görev yapmasının tüzüğümüze aykırı olduğu yönünde görüş almış ve basında yalan haber yaptırmıştır.



2014 yılında yapılan genel kurulumuzda o dönem başkan, şimdi genel sekreterimiz olan Tahir Gökçebel’in önerdiği, ve o dönemde de avukatımız olan Sayın Öncel Polili’nin hazırladığı bir tüzük değişikliği gerçekleşmiştir. Değişiklik Başkanlık görevinin iki dönemle sınırlandırılması ile ilgilidir. Ayrıca başkanlık görevi yaparken istifa edilmesi durumunda bu sürenin (iki dönem başkanlık yapmış) tamamlanmış sayılması meselesidir. Bu tüzük değişikliği kurumsallık adına ve özellikle Tahir Gökçebel’in başkan olduğu yönetim kurulunca genel kurula sunulmuştur. Genel sekreterimiz Tahir Gökçebel 2021 yılında istifa etmiştir. Ancak 2023 yılındaki genel kurul sonrası başkan değil genel sekreter seçilmiş ve şu anda genel sekreter olarak göreve devam etmektedir.



Söz konusu tüzük değişikliği bazılarının iddia ettiği gibi yürütme kurulunda görev alanların görev süresiyle ilgili değil sadece başkanın görev süresiyle ilgilidir. Söz konusu iddiaya göre 2021 yılında istifa edip 2023’te seçilen ve göreve gelip bugün yürütme kurulunda (başkan da dahil) görev yapan tüm üyeler tüzüğe aykırıdır. Bu durumda neden bu iddia ve ithamla sadece genel sekreterimize saldırılmaktadır.



Sendikalar Mukayyidi Sayın Mehmet Yavuzhan’a söz konusu tüzük değişikliği ve gerekçeleri, avukatımız aracılığıyla hatırlatılmıştır. Kendisi yanıltıldığını belirterek gerçeği yansıtmayan görüşünden üzüntü duyduğunu, genel sekreterimiz Tahir Gökçebel’in yürüttüğü görevin yasal mevzuat içerisinde olduğunu belirtmiştir. Zaten 6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen 54. Olağan Genel Kurulumuz sonrası öğretmenlerimiz tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulumuz Yürütme Kurulunu belirlemiş ve 10 Mayıs 2023’te sendikalar mukayyidine bildirmişti. Tüzüğe aykırı herhangi bir durum olmadığından mukayyit bu konuda herhangi olumsuz bir görüş bildirmemişti.”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sendikanın, nitelikli kamusal eğitim, öğretmen hakları ve çalışma koşulları için mücadele eden, toplumsal haklar için mücadelede öncü olan sendikalardan olduğunu vurguladı.



Sendikanın ilkeli, onurlu mücadelesiyle bu toplumda belirli bir yeri, itibarı olduğunu belirten Eylem, “Genel sekreterimiz Tahir Gökçebel’in uzun yıllardır bu mücadelede önemli bir yeri, görevi ve hizmeti vardır. Kişisel egolarına yenik düşen, sendikal geçmişi bilmeyen, eğitimde ve toplumsal yaşamda dönüşümü hedefleyenlerle, sendikaları bitirip öğretmenin özgürlüğünü elinden almak isteyip saldıranlarla işbirliği yapar görüntüsü vererek başta genel sekreterimize ve sendika yönetimine saldırılması kabul edilemezdir” dedi.

Eylem, sendikanın itibarını sarsan, zarar veren her kim isterse olsun dava açacaklarını ve sendika disiplin kuruluna sevk edeceklerini de ifade etti.

"Her yönetime, görev yapan her kişiye eleştiri demokratik haktır ancak hiç kimsenin bir diğerini itibarsızlaştırma, onuruyla oynama, tüzüğe aykırı davranma, sendikamıza zarar verme hakkı yoktur, olamaz." diyen Eylem, birliktelik çağrısı da yaptı.