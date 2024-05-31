Yükseköğretim, Azerbaycan'da tanıtılıyor

KKTC'de faaliyet gösteren 11 üniversite, Azerbaycan'da programlarını, sundukları imkanları ve burs olanaklarını tanıtıyor

KKTC'nin yükseköğretim olanakları, Azerbaycan'da yapılan “KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı” ile tanıtılıyor.

KKTC'nin yükseköğretim olanaklarını Azerbaycan'da tanıtmak ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı”, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Holiday Inn Hotel'de düzenlenen fuar

boyunca, KKTC'de faaliyet gösteren 11 üniversite, katılımcılara programlarını, sundukları imkanları ve burs olanaklarını tanıttı.

Öğrenciler, akademisyenler ve eğitim sektörü profesyonelleri, KKTC'deki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilme fırsatını yakaladığı fuarda, etkinlik kapsamında yapılan sunumlar, bilgilendirme oturumları ve birebir görüşmelerle, katılımcıların KKTC'deki üniversiteler hakkında doğrudan bilgi edinmelerine olanak sağlandı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Kıbrıs Türk halkının gönüllerinin her zaman bir olduğunu belirtti.

KKTC üniversitelerinden binlerce Azerbaycanlı öğrencinin mezun olduğunu ve çok önemli yerlerde görevler aldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Biz aynı dili konuşan, aynı sevinci paylaşan Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarıyla gurur duyuyor ve Azerbaycan halkı ile Kıbrıs Türk halkının buluşmasını, birbirini tanımasını istiyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da, Azerbaycan Milli Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Bahtiyar Aliyev ve Komite üyeleri ile bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan görüşmeye, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cavanşir Feyziyev ile dostluk grubu üyeleri de katıldı.

KKTC ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projeler ve akademik değişim programları gibi konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı

