Cameron'a, "KKTC'ye direkt uçuş" mektubu

İngiltere'de 50 etkili siyasetçiden oluşan bir grup, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord David Cameron'a, İngiltere'nin KKTC'ye doğrudan uçuşlara uyguladığı “cezalandırıcı ve haksız yasağa” son vermesi çağrısında bulundu

İngiltere’nin önde gelen iki siyasi partisinden 50 siyasi, İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Lord Cameron’dan KKTC’ye direk uçuşların başlamasını istedi.

KKTC’ye direkt uçuşların başlatılmasına İşçi Partisi'nin Eski Dışişleri bakanlarından Lord Straw ve eski Muhafazakar Parti Başkanı Sir Iain Duncan Smith de destek veriyor.

İki partiden 50 siyasetçinin imzasını taşıyan mektupta, Lord Cameron’dan “Cezalandırıcı ve adil olmayan yasağın” kaldırılması talep ediliyor.

Haberde, girişimin ayrıca 1974 olaylarının 50’nci yılına denk geldiğine de işaret edildi. Aralarında milletvekillerinin de yer aldığı siyasiler, seçimlere kısa bir süre kalması nedeniyle, KKTC’ye direkt uçuş talebinin mevcut hükümete değil, seçimi kazanacak yeni partinin politikası üzerinde etkili olmasını bekliyor.

İşçi Partisi Dışişleri Bakanı olarak, 2004’te referanduma sunulan, ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından ret edilen Annan Planı sürecini yakından takip eden Lord Straw, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Annan Planının AB üyeliği için bir ön koşul olmasına rağmen, Birleşik Krallığın, referandumdan bir hafta sonra AB’ye kabul edilmesine onay vermesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Lord Camron’a iletilen mektupta, KKTC’nin maruz bırakıldığı uygulamalardan duyulan ciddi rahatsızlık ifade edildi ve Birleşik Krallıktan KKTC'ye direkt uçuşların başlatılması talep edildi.

TAYVAN VE KOSOVA

Mektupta, KKTC’ye hava ulaşımında uygulanan politikanın, Avrupa'da herhangi bir ülkeye uygulanan “en kısıtlayıcı politikalardan biri” olduğu, Birleşik Krallığın, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerden Kosova ve tanımadığı ülkelerden Tayvan’la direkt uçuşlara izin verdiğine işaret edilerek, “Kuzey Kıbrıs’a neden olmasın?” sorusuna yer verildi.

Söz konusu siyasiler, KKTC’ye direkt uçuşların bir tehlike arz etmediği ve KKTC Havalimanının güvenlik geçmişinde herhangi bir zafiyet görünmediğine işaret ederek, KKTC Havalimanında uluslararası havacılık güvenlik standartlarının takip edildiğine, yılda 100 binlerce yolcu tarafından kullanıldığına da dikkat çekti.

Söz konusu parlamenterler, Birleşik Krallığın KKTC ile ilişkilerini ilerletmediği takdirde, Rusya ve İran gibi ülkelere KKTC ile ileri ilişki kurma fırsatı tanınmış olacağı, bunun da İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

300 BİN KIBRISLI TÜRK’TEN ÇAĞRI GELDİ

Bahse konu mektup, seçim arifesi İngiltere’de yaşamını sürdüren 300 bin Kıbrıslı Türk’ten gelen çağrı üzerine hayat buldu.

İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin dost ve yakınlarının da, uçuşlar konusundaki haksız uygulamanın son bulması için hükümet ve siyasi partiler üzerinde baskı kurması bekleniyor.

Girişimin başını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çektiği de kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet hareketinin kurucusu Chet Ramadan, “KKTC’ye uçuş alanında uygulanan gerici yasağın sonlandırılmasının zamanı gelmiştir. Bu 20 yıl önce verilmiş bir sözdü ve halen daha yerine getirilmedi.” dedi.

Ramadan şöyle devam etti: “İngiltere’de yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk, Kuzey Kıbrıs’ta da 15 bin İngiliz yaşıyor. Uçuşlardaki bu gereksiz ve külfet çıkaran sınırlamalar sadece aile yakınlarını ziyaret etmek isteyenlere veya tatile gitmek isteyenlere ek zorluklar oluşturuyor.”

Ramadan, Birleşik Krallığın direk uçuşları başlatılması konusunda kararlılık göstermesi gerektiğini, hükümete kim gelirse gelsin çağrılarını tekrarlayacaklarını kaydetti.

Bu girişimin Kıbrıslı Rumlar tarafından katı bir tutumla ret edileceği ve İngiltere’nin AB ile ilişkilerine olumsuz yansıyabileceği de kaydedildi.

