banner913
banner932
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
13 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
32 0
 
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
40 0
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
17 0
Denner rekor kırarak şampiyon!
Denner rekor kırarak şampiyon!
25 0
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
22 0
Kıbrıs savaş üssü oldu
Kıbrıs savaş üssü oldu
31 0
banner964
banner985

YouTuber MrBeast diri diri gömüldü

banner989

Toprağın altında 7 gün boyunca kalınca gözyaşlarına hakim olamadı... "Zihinsel ıstırap"

banner974
YouTuber MrBeast diri diri gömüldü
banner971

Youtuber MrBeast 212 milyon abonesiyle dünyanın en ünlü fenomenleri arasında yer alıyor. Gerçek adı 25 yaşındaki Jimmy Donaldson olan MrBeast sıradışı videolarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim "Lütfen bunu evde denemeyin" diye uyarıda bulanarak bir tabutun içine girip diri diri gömüldü. MrBeast tam 7 gün boyunca toprağın altında kalırken o anları da takipçileri için kaydetti.

Tuhaf ve giderek pahalı hale gelen meydan okuma videoları sayesinde MrBeast dünyanın en genç ve zengin Youtuber'ı olarak kabul ediliyor. Aylık geliri kesin olarak bilinmese de ayda 3 ila 5 milyon dolar arasında reklam geliri elde ettiği tahmin edilen MrBeast yine limitleri zorlayan bir videoya imza attı. Sosyal medya fenomeni, dudak uçuklatan son gösterisinde, Uma Thurman'ın "Kill Bill" filmindeki karakterine benzer şekilde yedi gün boyunca yeraltına gömülmeye karar verdi.


MrBeast'in son paylaşımı 57 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken fenomen isim takım elbise giyerek yiyecek ve suyla donatılmış son teknoloji ürünü şeffaf bir tabutun içine uzandı. Ardından ise bu tabut yavaş yavaş toprağın içine konuldu.Tabutun her bir köşesinde 1 haftalık süreyi takip etmek ve fenomen ismin durumunu kontrol edebilmek amacıyla kameralar yerleştirildi.1 haftalık diri diri gömülme serüveninde MrBeast sık sık gözyaşlarına hakim olamadı. 2021 yılında 50 saat boyunca diri diri gömülme rekorunun sahibi olan MrBeast böylece kendi rekorunu kırmayı başardı.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.