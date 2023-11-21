Soner Olgun, Letafet'i yine salladı

Müziğin usta ismi Soner Olgun 18 Kasım Cumartesi akşamı sevenleri ile Letafet sahnesinde buluştu.Sanatçı, geçmişten günümüze kadar uzanan, dillerden düşmeyen popüler parçaları seslendirerek geniş repertuvarı ile dinleyenlerine hareketli ve nostaljik bir gece yaşattı.Cumhuriyetimizin 100. Yılını Letafet sahnesinde Türk bayrağımız ile bir kez daha coşku ile kutlayan Olgun, Mustafa Kemal Atatürk’ü de, sevdiği parçaları seslendirerek andı.Sanatçı, yaklaşık iki saat süren konserde, hayranlarından gelen istek parçalara da yer vererek, unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu