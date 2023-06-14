“Yolu kullanın ama akıllı kullanın”

Dr. Dizdarlı, Beylerbeyi-Ciklos yoluyla ilgili paylaşımda bulunarak, bu yolun akıllı bir biçimde kullanılması gerektiğini söyledi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Beylerbeyi-Ciklos yoluyla ilgili paylaşımda bulunarak, bu yolun akıllı bir biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

Dizdarlı, paylaşımında, “Ciklos mevkiinde ana yola çıkış az da olsa risk taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Belli bir tonajın üstünde araçların bu yola girmesinin yasaklanması gerektiğini belirten, Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Beylerbeyi-Ciklos kaçış yolu üzerine, birkaç kez kullanmadan düşüncemi yazmak istemedim. Şimdi yazıyorum.

Bu yolun Girne trafiğine nefes aldıracağı kesindir. Yolda henüz ciddi bir trafik oluşmamışken harcayacağınız zaman 4-6 dakika arasındadır. Bu zaman, aracınızı 30-45 km saatte hızla kullanmanıza bağlıdır ki ben size 40 üstüne çıkmanızı hiç önermem. Zira yol başlangıçta meskun mahalle içinden geçerken sonu ise dik virajlarla doludur.

Bu nedenle sürücülerin trafik işaretlerine harfiyen uyması ve ekstra karşı taraftan gelenin hatasına karşı da uyanık olması gerekmektedir.

Trafik işaretleri ve bariyerler tamamlanmıştır. Hız limitinin 30 km olduğuna dair işaretlerde vardır ama radar henüz yoktur. Yapılan işlemden anladığım kadarıyla “point to point” radar uygulaması tasarlanmıştır ki bence de en uygunu olacaktır.

Bunların dışında dikkat edilmesi gereken hususlara gelince; bu yol üzerinde evleri olanların artık araçlarını ev önlerine park etmemesi gerekmektedir. Zira zaten bir gidiş bir geliş olan yol park edilen araçlar nedeniyle tek şeride inmekte ve aksamaya neden olmalıdır. (Tabii garajı bahçesi olmayan ne yapacak ya da böylesi var mı bilmiyorum).

Ciklos mevkiinde ana yola çıkış az da olsa risk taşımaktadır. Ana yola 50 metre öncesine sürat tahditli bir hız kamerası konulmasıyla bu riskin iyice azaltılması mümkün olabilir mi? İşin uzmanları bunu da bir düşünsün.

Bir de belli tonajın üstünde araçların bu yola girmesi yasaklanmalıdır.

Her şeye rağmen başta da söylediğim gibi söz konusu yol yararlı olacaktır. Benim küçük eleştirilerim iyinin iyisi içindir.

Bu vesileyle bu yolun yapımına başlanmasında büyük mücadeleler verdiğini bildiğim eski başkan Nidai Güngördü’ye ve ekibine, aldığı noktadan itibaren insiyatif alarak olaya ivme katan, çok seri bir şekilde yolu genişleterek bitiren Başkan Murat Şenkul ve ekibine teşekkürü borç sayarım.

Yolu kullanın ama akıllı kullanın.”



