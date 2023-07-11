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Yoldan çıktı, oto galeriye daldı

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Yoldan çıktı, oto galeriye daldı
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Lefkoşa’da önceki gün bir araç yoldan çıkarak oto galeriye daldı.
Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
23 yaşındaki Ömer Başdaş, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde GF 757 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve önce Selenge Oto Galeri'ye ait demir korkuluklara, daha sonra galeri içerisindeki 4 ayrı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ömer Başdaş tutuklandı.
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