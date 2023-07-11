Yine alkol yine kaza

Girne-Lefkoşa anayolunda önceki gün alkollü araç sürücüsünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.
Kaza saat 19.15 sıralarında meydana geldi.
39 yaşındaki Ömer Sami Binol, yönetimindeki MD 391 plakalı salon araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun soluna geçti ve o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 22 yaşındaki Jordi Dave Gbianzapa Modia yönetimindeki ZPC 836 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak 351 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen MD 391 plakalı araç sürücüsü Ömer Sami Binol tutuklandı.
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