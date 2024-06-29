Yoldan çıktı, hendeğe uçtu

Mağusa’da yoldan çıkan araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Feci kazada iki kişi yaralandı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Kazada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.Kaza dün saat 12:45’te meydana geldi.22 yaşındaki sürücü Mert Yunus Kılınç, Hisar Yolu Sokağı boyunca yönetimindeki EZ 194 plakalı aracıyla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü.Kazada yaralanan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şemse Türkmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.