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Yoldan çıktı, hendeğe uçtu

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Mağusa’da yoldan çıkan araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Feci kazada iki kişi yaralandı

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Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
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Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Kazada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün saat 12:45’te meydana geldi.
22 yaşındaki sürücü Mert Yunus Kılınç, Hisar Yolu Sokağı boyunca yönetimindeki EZ 194 plakalı aracıyla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şemse Türkmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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