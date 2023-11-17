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Yolcular, Özel’i alkışlarla karşıladı

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Yolcular, Özel’i alkışlarla karşıladı
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CHP lideri Özgür Özel, temaslarda bulunmak için önceki gün tarifeli uçakla KKTC’ye gelmişti. Özel, ziyaretlerinin ardından dün sabah KKTC Havalimanı’ndan Ankara’ya yine tarifeli uçakla geri döndü. Özgür Özel’i uçakta görünce şaşıran yolcular, Özel’i alkışlarla karşıladı. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği Özel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
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