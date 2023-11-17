Türk Devletlerine her alanda iş birliği çağrısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ilişkilerin güçlendirilmesi ve her alanda iş birliği çağrısı yaptı.

Bakan Arıklı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve mevkidaşlarına hitap ederek başladığı konuşmasında, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, dolayısıyla TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

