Yolcu Sayısında Büyük Düşüş

Kuzey Kıbrıs’ı 2020 yılı Mart ayında etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2021’in ilk altı ayında hava ve deniz trafiği neredeyse durdu. Yılın ilk yarısında KKTC’ye gelen kişi sayısı ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi

Ülkemizi 2020 yılı Mart ayında etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2021’in ilk altı ayında hava ve deniz trafiği neredeyse durdu. Yılın ilk yarısında KKTC’ye gelen kişi sayısı ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi.KKTC Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm ve Planlama Dairesi’nin Polis Genel Müdürlüğü’nden derlediği verilere göre, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ülkeye gelen yolcu %77.9 oranında azaldı.Veriler ilk altı ayda ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların sayısında %83.5 oranında, diğer yabancı uyruklularda ise %56.3 oranında düşüş olduğunu gösteriyor.2020 yılının ilk altı ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı KKTC uyruklular hariç 285 bin 654 kişi iken, 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu rakamın %77.9 oranında azaldığı ve 63 bin 106 kişiye gerilediği hesaplandı.Bakanlığın açıkladığı verilere göre altı aylık sürede ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yolcularda %67.4 oranında keskin bir düşüş oldu. 2020’nin Ocak-Haziran döneminde ülkeye gelen TC uyruklu sayısı 226 bin 527 kişi iken 2021’in aynı döneminde TC uyruklu sayısı 37 bin 291’de kaldı.Benzer bir manzara, %56.3 oranında düşüş gösteren diğer yabancı uyruklularda da ortaya çıktı. Ocak-Haziran 2020’de KKTC’ye 59 bin 127 Üçüncü Ülke uyruklu kişi gelirken, bu yıl rakam 25 bin 815’e kadar indi.Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kuzey Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısı Haziran ayında %3,907.5 oranında artış gösterdi. Ancak, kişi sayısına baktığımızda Haziran 2020’de 477 olan yolcu sayısının 19 bin 116’ya çıktığı görülüyor.Koronavirüs salgını dolayısıyla KKTC geçen yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını “kapalı” geçirmiş, ülkeye hava ve deniz yoluyla sadece özel görevliler gelebilmişti.Veriler, Haziran ayında ülkeye gelen yolcuların 14 bin 892’sinin TC uyruklu, 4 bin 224’ünün ise Üçüncü Ülke uyruklu olduğunu gösteriyor. Haziran 2020’de bu sayı sırasıyla 169 kişi ve 308 kişi olarak kayıtlara geçmişti.