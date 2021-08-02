Tam bir can pazarı

Türkiye’de 3 ilde 6 yangın devam ediyor. Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesi sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı

Türkiye’de Antalya'nın Manavgat ve Akseki, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde ve Tunceli'de orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı alındı.İki çıkarma gemisi bölgeye sevk edildi. 111 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 6 yangın devam ediyor.Muğla'da 3, Antalya'da 2, Tunceli'de ise bir yangın devam ediyor.Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesinde önceki gün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum’un Mazı mahallesine sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı’da yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, vatandaşlardan bazıları botlarla denizden tahliye edildi. Köy meydanında ise korku dolu anlar yaşandı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ve sinir krizi geçirenlere müdahale etti.Evi yanarken sinir krizi geçiren vatandaşlardan biri Aşağı Mazı köyünde yaşayan 3 yıllık evli Merve Kuş, oldu. Yanan gelinliği için çığlık atıp ağlayan Kuş, “Bütün emeklerimiz kül oldu. Sabah akşam çalıştık. Dişimizle tırnağımızla evimizi yaptık. Daha dün evim için klima sipariş etmiştim. Kış için vişne kurutmuştum. Anılarım gitti. Her şeyim gitti” dedi.Merve Kuş’un kayınvalidesi Seval Kuş da “Gelinimin bu evde yıllardır çalışıp biriktirdikleri var, emekleri var. Şimdi gözümüzün önünde evimiz yanıyor. Çok şükür canımıza bir şey olmadı ama bu acı tarif edilemez ” diye konuştu.Endişeli bekleyişini sürdüren köylülerden Firdevs Taş da “Dün de köyümüz alev aldı. Evimizin yakınına kadar alevler geldi. Zor söndürdüler. Dün kontrol altına alınmıştı ancak bugün daha beter bir kabusu yaşadık. Her bir noktadan başladı. Köyün dört bir yanı yanmaya başladı. Çıkışlar, girişler kapandı. Çok korkuyoruz. Bitsin istiyoruz” diye konuştu.Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor. Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler bu nedenle tahliye edildi.Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.