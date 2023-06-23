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YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor

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YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor
Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreter Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katılmak için Viyana’ya gidiyor.
YKP’den yapılan yazılı açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarının 24-25 Haziran'da Viyana’da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Toplantılarda, Avrupa Parlamentosu seçimleri, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi ve Avrupalılar Forumu çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.
 
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