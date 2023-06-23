YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreter Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katılmak için Viyana’ya gidiyor.
YKP’den yapılan yazılı açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarının 24-25 Haziran'da Viyana’da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Toplantılarda, Avrupa Parlamentosu seçimleri, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi ve Avrupalılar Forumu çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.