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“Maaş ve maaş nitelikli ödemeler bugün gerçekleşiyor”

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“Maaş ve maaş nitelikli ödemeler bugün gerçekleşiyor”
Maliye Bakanlığı, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile Kurban Bayramı öncesi maaş ve maaş nitelikli ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda bugün maaş ve maaş nitelikli ödemeler gerçekleşiyor.
Emekliler, kamu çalışanları ve maaş nitelikli diğer ödemeler ile katkılar bugün ödeniyor.
 
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