Yine kaza yine ölüm

Büyükkonuk bölgesinde bir otobüs, pick up tipi araca çarptı. Kazada pick up aracın sürücüsü Güney Kıbrıs'ta sakin 79 yaşındaki Fotis Fotiou yaşamını yitirdi, yanında yolcu olarak bulunan Julia Fotiou yaralandı

Büyükkonuk bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.Dün saat 13.30 sıralarında, Büyükkonuk – Kaplıca anayolu arasında Güney Kıbrıs'ta sakin 79 yaşındaki Fotis Fotiou, yönetimindeki BBB 971 plakalı araç ile Büyükkonuk istikametinden, Balalan çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada sağa döndü. O esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan 62 yaşındaki Hakan Aslan, yönetimindeki TPB 171 plakalı otobüs ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşak üzerinde araç geçip TPB 171 plakalı aracın sol ön kısmı ile BBB 971 plakalı araca çarptı.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan BBB 971 plakalı araç sürücüsü Fotis Fotiou, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan BBB 971 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Julia Fotiou ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı.Soruşturma kapsamında TBP 171 plakalı otobüs sürücüsü Hakan Aslan tutuklandı.