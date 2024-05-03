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Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Lefkoşa’da kavşakta durmadan caddeye çıkan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Salih Güner, aracın çarpması sonucu yaralandı

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Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Lefkoşa’da motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Salih Güner  yaralandı.
Lefkoşa’da dün saat 14.40 sıralarında 25 yaşındaki Salih Güner, yönetimindeki HY 064 plakalı motosiklet ile Atatürk Caddesi üzerinden gelip, kavşakta durmadan Bedrettin Demirel Caddesi'ne giriş yapması; o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Umut Şeker yönetimindeki PV 850 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan HY 064 plakalı motosiklet sürücüsü Salih Güner, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
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