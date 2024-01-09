“Yine bir vicdanı retçi, cezaevi süreciyle karşı karşıya”

Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Mustafa Hürben’in 18 Ocak’ta yargılanacağına dikkat çekerek, yine bir vicdanı retçinin cezaevi süreciyle karşı karşıya geldiğini vurguladı

Vicdani Ret İnisiyatifi, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ivedilik talebinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcilerinden Murat Kanatlı, burada yaptığı açıklamada, konuya ilişkin yapılan tüm mücadelelere ve konunun geçmiş yıllarda Meclis’e 4 defa getirilmiş olmasına rağmen yine bir vicdanı retçinin cezaevi süreciyle karşı karşıya geldiğini kaydetti. Kanatlı, vicdani retçi Mustafa Hürben’in 18 Ocak’ta davası olacağını ve yargılanacağını kaydederek, “Artık tartışacak bir şeyimiz kalmadı” dedi.

Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay’ın kararlarında vicdani reddin bir hak olarak kabul edildiğini ancak Anayasa’da yer alan “zorunlu askerlik” ifadesinden dolayı bu hakkın uygulanamadığını öne süren Kanatlı, bununla ilgili düzenleme yapması gerekenin yasa koyucular olduğunu belirtti.

Taleplerinin “uçuk bir talep” olmadığını söyleyen Kanatlı, bedelli askerlik yapmak değil bedelli askerliğinin karşılığı olan “sivil hizmette bulunmak” istediklerini vurguladı. Kanatlı, söz konusu sivil hizmetin tüzükler aracılığıyla belirlenebileceğini dile getirdi.

Kanatlı, vicdani ret hakkına yönelik bu yasa değişikliğinin dördüncü kez Meclis’e geldiğine dikkat çekerek, ilk olarak 2011 yılında sunulduğunu, ardından tutuklamaların ardından 2014 yılında ele alındığını ve son olarak 5 yıl önce 2019 yılında ivediliğin verilmesinin ardından, komitelerde düzenli toplantılar yapıldığını ve küçük düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ancak o sırada hükümetin düşmesiyle ilerlemenin kaydedilemediğini söyledi.

