CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından “Vicdani Ret Hakkı”nın tanınması için sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebinin, “ateşkes” gerekçe gösterilerek, hükümet tarafından reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Doğuş Derya, şu ifadelere yer verdi:

“UBP, Vicdani Ret yasa önerimizi "ateşkes" bahanesiyle reddetti. Oysa aynı ateşkes koşullarında olan güneyde Vicdani Ret yasallaşalı yıllar oldu.

Vicdani Ret hakkını sınır güvenliği için zaafiyet olarak açıklıyorlar. Onca İHA, SİHA yetmiyor demek ?!

Sahi, Bedelli askerlik de güvenlik zafiyeti yaratıyor mu? Yoksa para mevzubahis olunca işler değişiyor mu?”

