Yılların meyhanecisi de pes etti

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 1 yıldır ülkemizde devam eden pandemi süreci özellikle restorant ve meyhane sektöründehizmet veren işletmelerin birir birer kapanmasına neden oluyor.Lefkoşa'da Başkanlık sarayının tam karşısında yıllarca iskemleci kültürünü büyük emeklerle sürdüren ailenin özveri ve özenle kurduğu otantik "İskemle Restorant ve Butik Hotel" k kapısına kilit vurdu. Kurucusu rahmetlik Mehmet Öke'nin eşi Neşe Öke yaptığı çok duygusal ama öğretici açıklamanın sonunda hükümetin "açık ve net" söylemlerine cevap gibi bir deyişle "bizi bu duruma düşürenlerden nefret ediyorum" dedi...İşte Neşe Öke'nin paylaşımı:Artık herhangi bir hayale kucak açmayacak kadar yorgunum!!Yıl 2018 yorgun bir savaştan çıkmış , eşimi kaybetmenin verdiği acı ile omuzlarıma yüklenen 2 kız çocuğunun sorumluluğu... ve bir o kadar da güçlü durmam gereken bir hayat mücadelem başladı. Bütün acılarımı yüreğime gömüp çocuklarımı iyi birer birey, topluma faydalı insan olarak yetiştirmek için adadım. Çok çalıştım! Bazen ağladım bazen güldüm her türlü rolü üstlendim ve kendimce başardım.Yaşam felsefemde üretkenlik, doğruluk ve dürüstlük bunun yanında sadakat ve memleket sevgisi hep ön planda oldu. Bundan yola cıkarak mutlu olabileceğimiz, insanları mutlu edebileceğimiz, Memleketimizin kültürel mirası olan İskemle sanatını ve Kıbrıs mutfagını tanıtabileceğimiz “İSKEMLECİ “ restorant ve butik oteli yarattık... Kızlarımla birlikte çok büyük bir yükün altında zevkle çalıştık çabaladık gecemizi gündüzümüze kattık en ince ayrıntısıyla nakış örer gibi...Gelen misafirlerimiz ve müşterilerimiz bizi hep takdir ettiler cesaretimizden dolayı kutladılar manevi olarak tatmin olduk gururlandık.Şimdi ne mi oldu?-Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin ve sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetlerin kurbanı olduk-Devlete olan bütün sorumluluğumuzu yerine getirdik-Personelimizin hep mutlu olması için çaba gösterdik-Borçlarımızı ikiye katladık-Belirsizlik fırtınasına kapıldıkSorunların kendilerinde oldugunu henüz kavrayamayan yöneticilerimiz küçük esnafın huzurunu kaçırmaya ,büyük esnafı(balıkları)beslemeye devam ediyor. Büyük otellerin karantina ve kumar rantları , büyük restorantların karantina otellerine catering hizmetleri vb.HAKSIZ ve ADALETSİZ kararlar alarak hepimizi iflasa sürükledi!!!Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu. Hükümetimiz sadece kendi koltuklarını ve yandaşlarının atamalarını düşünüyor. Biz ise personelimize nasıl maaş ödeyeceğimizi, elektrik, su , gaz faturalarını, tedarikçi faturalarını , taksitlerimizi nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bir hafta açık bir hafta kapalı bu hafta paket servis diye diye.... çarkın dönmediğini nasıl düşünemezsiniz kiMarketlerdeki kuyrukları gördükten sonra pazarların açılacağı kararı alındıktan sonra Restorantları kapatmışsınız ne yazar???Biliyormusunuz rüşvetcileri, düzenbazları, hırsızları, beyinsizleri ve hainleri seçen halk kurban değil suç ortağıdır!!!Uğradığımız haksızlığı ve adaletsizliği anlatamamak bana çok acı veriyor..Son sözüm , bunlara sebep olan bizi bu duruma düşüren ve hala daha ekonomik hiçbir destekten bahsetmeyenlerden Nefret ediyorum!Neşe ÖKE