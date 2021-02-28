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Göztepe'den üst üste üçüncü galibiyet

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Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 27. haftada Kasımpaşa'yı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Göztepe'den üst üste üçüncü galibiyet
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Burekovic), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 46 Zulj), Jahovic (Dk. 76 Brown Ideye)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Koomson), Bistrovic (Dk. 57 Drinkwater), Varga (Dk. 78 Anıl Koç)
Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)
 
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk etti. İki kırmızın kartın çıktığı maçta kazanan taraf Göztepe oldu.
İzmir ekibine galibiyeti getiren gol 25. dakikada  Ndiaye'den geldi.
15. dakikada Kasımpaşa'da Luckassen, 84. dakikada ise Göztepe'de Berkan Emir kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe puanını 35'e çıkardı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
 
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