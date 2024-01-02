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Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu

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2024 yılının ilk bebeği Cemile-Kemal Çökük çiftinin saat 06.15’te dünyaya gelen bebekleri Lavin oldu

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Yılın ilk bebeği Lavin Çökük oldu
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2024 yılının ilk bebeği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi. Cemile-Kemal Çökük çifti, saat 06.15’te doğan bebeklerine Lavin adını verdiler.
3 kilo 300 gram doğan Lavin bebek Cemile-Kemal Çökük çiftine en güzel yeni yıl hediyesi oldu.
Anne Cemile Çökük, dünyanın en güzel duygusunu yaşadıklarını ve kızlarının kendilerine en güzel yeni yıl hediyesi olduğunu söyledi.
2024 yılının ikinci bebeği ise 35 dakika ara ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde dünyaya geldi. Nuray Çelik ve Erdem Ahmet Çelik çiftinin kızları Ece bebek saat 06.35’te doğdu. 3 kilo 900 gram doğan Ece bebek ile annesinin tüm sağlık kontrolleri yapıldı. Aile yeni yıla büyük sevinçle girdiklerini söyledi.
 
 
 
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