2024’te bol bol tatil var

2024 yılı takviminde dini ve milli bayramlar ile özel günler olmak üzere 17 resmi tatil günü bulunurken, bunların sadece 4’ü hafta sonuna denk geliyor

KKTC’de kamu çalışanları başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimine göre 2024 bol tatili bir yıl olacak. 2024 yılı takviminde dini ve milli bayramlar ile özel günler olmak üzere 17 resmi tatil günü bulunurken, bunların sadece 4’ü hafta sonuna denk geliyor. 2023’te bu sayı 7 gün idi.

Tatil takvimi, 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başladı.

Yılbaşından sonraki resmi tatil günleri, Nisan’daki Ramazan Bayramı ile devam edecek.

TATİL 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı arifesi 9 Nisan Salı günü yarım gün mesai yapılacak.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, hafta sonu olan 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek. 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, kamu çalışanları bayramda 6 Nisan Cumartesi-14 Nisan Pazar döneminde 9 gün tatil yapabilecek.

KKTC’NİN BAYRAMLARI

Türkiye’nin milli günleri ve dini bayramları yanında KKTC’nin kendi bayramları da var.

Buna göre 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Cumartesi gününe; 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Perşembe’ye; Mevlit Kandili 14 Eylül Cumartesi’ne ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı da Cuma gününe denk geliyor. Takvime göre KKTC kamu çalışanları TC’dekilere nazaran ekstra 2 gün daha fazla tatile sahip.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

* Yılbaşı / 1 Ocak Pazartesi



* RAMAZAN BAYRAMI

1.Gün: 10 Nisan Çarşamba

2.Gün: 11 Nisan Perşembe

3.Gün: 12 Nisan Cuma



* 23 Nisan / Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



* 1 Mayıs / Çarşamba: İşçi Bayramı (Emek ve Dayanışma Günü)



* 19 Mayıs / Pazar: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



* KURBAN BAYRAMI

1.Gün: 16 Haziran Pazar

2. Gün: 17 Haziran Pazartesi

3. Gün: 18 Haziran Salı

4. Gün: 19 Haziran Çarşamba



* 20 Temmuz / Cumartesi: Barış ve Özgürlük Bayramı



* 1 Ağustos / Perşembe: Toplumsal Direniş Bayramı



* 30 Ağustos / Cuma: Zafer Bayramı



* 14 Eylül / Cumartesi: Mevlit Kandili



* 29 Ekim / Salı: Cumhuriyet Bayramı (TC)



* 15 Kasım / Cuma: Cumhuriyet Bayramı (KKTC)



TOPLAM RESMİ TATİL GÜNÜ: 13

(2023’te resmi tatil günü: 10)

