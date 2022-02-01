Yıldırım köyü Ahmet dayısına ağlıyor

Mağusa bölgesi köylerinden Yıldırım sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akıntuğ ailesinin çınarı Ahmet Cafer Akıntuğ dün hayata gözlerini yumdu.
87 yaşında olan ve bir süreden beridir hastanede tedavi gören Akıntuğ’un vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Ahmet Akıntuğ, bugün kılınacak öğle namazına müteakip Yıldırım köy kabristanlığına defnedilecek.
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