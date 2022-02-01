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Emin ailesi, çınarını kaybetti

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Zümrütköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Emin ailesi, çınarını kaybetti
Zümrütköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Peristeronalı olup Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de yaşayan ve Emin ailesinin çınarı olan Ali Emin dün hayata gözlerini yumdu.
91 yaşında hayatını kaybeden Ali Emin, dün saat 14.00’te Lefkoşa’da İsmail Safa camiinde kılınan cenaze namazına  müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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