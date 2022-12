‘Yılbaşı mangalı’ cep yakacak

Geçtiğimiz yıl 763 TL’ye yanan 4 kişilik aile mangalı, bu yıl 1,300 TL’yi aşıyor

Yeni yıla sayılı günler kala kutlama planları yapılmaya başlarken, ülkede günden güne artan pahalılığın yerli halkın yeni yıl kutlamalarına da etki etmesi bekleniyor.

Yılbaşı planlarına bir de halkın düşen alım gücü eklenince, kutlama maliyetlerinin ne olacağı merak konusu oldu.

4 kişilik bir aile için yılbaşı sofrasının minimum maliyeti 1,370 TL olarak hesaplandı.

Yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı mangal keyfi için ise 4 kişilik bir ailenin geçen yılki ortalama gideri 763 TL iken bu yıl 1,370 TL’yi, gözden çıkarması gerekiyor. Et, tavuk, pastırma, kömür ve pideden oluşan mangal listesinde 1 kiloluk et şiş geçen yıl 150 TL iken, bu yıl 339 TL.

1 kiloluk tavuk şişin fiyatı ise geçen yıl 80 ile 85 TL arasında değişirken, bu yıl 90 TL ile 120 TL arasında raflarda yer alıyor.

Öte yandan et dışındaki mangal harcamalarında 5 kiloluk kömür geçen yıl raflarda 62 TL iken bu yıl 144,90 TL’ye satılıyor. 10’luk pidenin paketi ise 22 lira 50 kuruştan 37,99 TL’ye yükseldi.

Yılbaşı gecelerinin keyiflerinden kestanenin raf fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 2020 yılında kilosu 44 TL olan kestane, geçtiğimiz yıl neredeyse iki katı fiyata, 86 TL’ye alıcı bulmuştu. Bu yıl ise kestanenin kilosu 114,90 TL’den satışa çıkıyor. Geçen yıldan bu yıla sadece kestanenin kilosunda 28 TL fiyat artışı görüldü.



Et şiş: 339 TL

Az yalı dana kıyma: 255,90 TL

Pastırma: 102,63 TL

Yoğurt: 50,20 TL

Pide: 37,99 TL

Maydanoz: 5,95 TL

Domates: 7,68 TL

Marul: 12,95 TL

Salatalık: 2,46 TL

Sumak: 8,30 TL

Biber: 2,54

Soğan: 17,50 TL

Kola: 11,99 TL

Kömür: 144,90 TL

Kestane: 114,90 TL

Rakı: 165,90 TL

Tavuk şiş: 90 TL



TOPLAM: 1,370 TL.