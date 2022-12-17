“Yasağı kaldıracağız, sol direksiyon TOGG’u getireceğiz”

Ülkede 100'e yakın trafik kazasının yaşandığı 2004 yılında, kazaları önlemek adına yasaklanan sol direksiyon araç ithalatının tekrardan serbest bırakılması yönündeki tartışmayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 'Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili ‘TOGG' isimli aracın ithali uğruna bu konuda çalışma başlatıldığını açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hürriyet’e verdiği demeçte, “KKTC’de İngiliz sömürge döneminin mirası sağ direksiyon araçlar kullanılıyor. Araçların büyük bölümü, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolar sonucu şirketlerin distribütörlük kuramaması nedeniyle ikinci el. Ya Uzakdoğu’da sağ direksiyon kullanan Japonya gibi ada ülkelerinden ya da İngiltere’den ithal ediliyor. 2004 yılına kadar az sayıda da olsa Türkiye’den sol direksiyon araç ithal ediliyordu. 2004’te sol iktidar döneminde Trafik kazalarını arttırdığı gerekçesiyle sol direksiyon araç ithalatına yasak getirildi. Biz bu yasağı kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.
“SOL DİREKSİYON YASAĞINI KALDIRMAK İSTİYORUZ”
Sağdan direksiyonlu üretilmeyen, iş araçları gibi sol direksiyon araçları ithal yetkisinin Bakan olarak kendisinde bulunduğuna dikkat çeken Arıklı, “Tabii Togg’un konumu başka. Hepimizin gurur kaynağı. Sol direksiyon araçlara yasak getirilirken gerekçe gösterilen ‘Trafik kazalarını artırıyor’ gerekçesinin ne kadar doğru olduğunu araştırıyoruz. Trafik akışının yönünü değiştirmeyeceğiz ama sol direksiyona yönelik ek güvenlik önlemleri ihtiyacı varsa da önlemleri alacağız ve Togg’u getireceğiz” ifadelerini kullandı. Arıklı, soldan direksiyona yönelik Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak raporu, karar alması amacıyla Bakanlar Kurulu’na sunacağını bilgisini verdi.
‘DİREKSİYONA İLK BEN GEÇECEĞİM’
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hafta başında TBMM’ye Togg ile gelmesini izlediğine dikkat çekti ve “KKTC’ye gelecek ilk TOGG’un direksiyonunda kim olacak?” sorusuna, “Bu şerefi kimseye kaptırmam. Direksiyonda tabii ki ben olacağım” karşılığı verdi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ithal edilen araçlarla ilgili son günlerde çıkan haberler ve ortaya atılan iddialar üzerine açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
“Ülkemizde son günlerde ithal edilen araçlarla ilgili yaratılan spekülasyon ve yanlış haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Ülkemizde sol direksiyonlu araçların ithali, ilgili mevzuatta belirli kurallara tabi tutulmuştur. Mevcut mevzuat çerçevesinde ülkemize özellikle iş makineleri, tarım makineleri, ağır vasıtalar ve otobüslerin ithali mümkün olup, keza sağ direksiyon üretimi olmayıp, belli bir amaç için üretilen sol direksiyonlu motorlu araçlar da mukayyit izniyle adamıza ithal edilebilmektedir."
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