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Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş müzik izinlerinin, yılbaşı gecesi için de geçerli olacağı belirtildi.

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Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak
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Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan duyuruya göre, daha önce Daire’den izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla, 31 Aralık Pazar günü, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.
Müzik yayını yapacak işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış müzik izin belgesine sahip olmaları gerekiyor. Çevre Koruma Dairesi’nden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı şekilde müzik yayını yapan işletmelere, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.
 
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