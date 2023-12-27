Kurşunlayıp kaçtıktan sonra, uçakta tespit edildi

Lefkoşa'da bugün sabah saatlerinde bir apartmanın park yerindeki aracın kurşunlanmasıyla ilgili aranan zanlı Havalimanı'ndan ayrılan İstanbul ucağında tespit edilerek geri indirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre 27.12.2023 tarihinde, saat 07:15 sıralarında, Lefkoşa’da Akın Başak Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir araca açılan iki el ateş sonucu söz konusu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.Y. (E-52), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Zanlının TK961 sayılı Ercan – İstanbul seferinde olduğunun tespit edilmesi üzerine, Ercan’dan kalkış yapan uçak 10 dakika sonra Ercan’a geri indirildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, indirilen uçaktan zanlı tespit edilerek tutuklandı.Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı , soruşturma devam ediyor.