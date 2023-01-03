“Yıkılmasına ramak kaldı, umurunuzda mı?”

Güzelyurt Meslek Lisesi’ne ait elektrik bölümü binası, bakımsızlıktan dökülmek üzere. Öğretmenler ise hem endişeli hem tepkili

Güzelyurt Meslek Lisesi’ne ait elektrik bölümü binası, bakımsızlıktan dökülüyor.Geçtiğimiz günlerde okul binasından kopan bir parça yere düştü. Olayda herhangi bir öğrenci ya da öğretmenin yaralanmaması, şans olarak nitelendirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) endişe duyduğunu belirtti.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu Mali Sekreteri Mehmet Güneyli’nin açıklaması şöyle;“Bir okulumuzun daha içler acısı durumunu ortaya koymaktan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek ve uyarmak istiyoruz.Güzelyurt Meslek Lisesi’ne ait elektrik bölümü binası eğitim/öğretim faaliyetlerinin yapılması için uygun ve güvenli değildir. Geçtiğimiz günlerde okul binasından kopan bir parçanın herhangi bir öğrenci veya öğretmenin üzerine düşmemesi büyük bir şanstır.Birçok okulumuzun kötü fiziki durumundan dolayı oldukça endişeliyiz, biz okullarımızın kötü durumlarını sıcağı sıcağına gündemde tuttukça Eğitim Bakanlığı yetkilileri bazı adımları atmak zorunda kalsalar da bunların yeterli olmadığı görülmektedir.Daha önce de belirttiğimiz gibi tüm okullarımızın güvenli ve standart bir hale getirilmesi konusunda ciddi bir altyapı çalışması yapılması kaçınılmazdır. Aksi takdirde oluşacak kötü bir durumun birinci sorumlusu eğitimi yönetenler olacaktır.”