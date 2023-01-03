banner875
banner885
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
8 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
11 0
 
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
11 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
9 0
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
26 0
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
12 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
30 0
banner878

“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”

banner476

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hedefinin, söz verdiği projelerini, iki dönemde hayata geçirdikten sonra bayrağı başka birine devretmek olduğunu söyledi

banner825
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, en önemli sıkıntının kanalizasyon olduğunu, ilk etapta bu sıkıntılardan başlamak gerektiğini belirtti.
Amcaoğlu, beldeyi ileriye taşıma hedefinde olduklarını vurguladı.
Amcaoğlu, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını, belediye meclis üyeleriyle hep birlikte hareket edeceklerini, vatandaşı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
İki belediyenin birleşme sürecini tamamlayacaklarını kaydeden Amcaoğlu, bütün tüzüklerin değişmesi gerektiğini de ifade etti.
Hüseyin Amcaoğlu, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini söyleyerek, yeni hayvan barınağı yapılana kadar mevcut barınakta birtakım iyileştirmelerin söz konusu olacağını kaydetti.
Amcaoğlu, hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi. Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çok ciddi çevre sorunları olduğunun altını çizen Amcaoğlu, sporla ilgili Gönyeli’ye bir kompleks kazandırma projeleri olduğunu vurguladı.
Amcaoğlu, kapalı tenis kortunu da hayata geçireceklerini kaydetti.
Koltukta uzun süre kalmanın olumsuz etkilerinin olduğunu ifade eden Amcaoğlu, hedefinin, söz verdiği projelerini, iki dönemde hayata geçirdikten sonra bayrağı başka birine devretmek olduğunu söyledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.