Yiğitler-Pile yolu hızla ilerliyor

Yiğitler-Pile yolunda yapım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede iş araçlarının çalışmalarının sürdüğü gözlemlendi.

Yol çalışması, Ağustos ayında BM askerlerinin müdahalede bulunmaya çalıştığı Çayhan düzlüğüne ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı bir süre önce yaptığı açıklamada, Yiğitler - Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim tarihi itibarıyla bir mutabakata varıldığını bildirmişti.

Yol, Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerin KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılıyor.

Pile’deki Türkler 2000’li yılların başından bu yana, ulaşımlarını ve dolayısıyla günlük hayatlarını kolaylaştıracak yolun yapılmasını bekliyor.

