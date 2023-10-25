Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Partinin kurultay tarihinin belirlenmesinde bazı kesimlerin parti tüzüğü yerine siyasi partilerle ilgili yasadaki maddenin uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Taçoy, , “UBP’de kurultay tarihi bir an evvel belirlenmelidir” dedi.

Taçoy'un basın ofisinin açıklamasına göre Taçoy, Yeni Bakış gazetesine yaptığı açıklamada, Parti tüzüğünün kurultayın 2 yılda bir yapılacağını söylediğini, siyasi partiler yasasında ise, “tüzükte aksi belirtilmedikçe kurultayların belli sürede yapılmadığı takdirde, 3 yılda bir” ifadelerinin yer aldığını, Parti’de bu maddenin arkasına saklananlar olduğunu belirtti.

Kararın “tüzüğe göre” alınması gerektiğini belirten Taçoy, 2 yılın 28 Ekim’de dolacağını, Başbakan Ünal Üstel’in kurultay yapmak istemediğini düşünmediğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay tarihinin parti meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek, aday olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, kurultay tarihinin belirlenmesiyle birlikte aday çıkacağını daha önce de açıkladığını, bu kararından vazgeçmediğini söyledi

