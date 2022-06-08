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“Yetkili merciler gerekeni yapmalı”

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“Yetkili merciler gerekeni yapmalı”
Tatar, mahkeme kararını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti ve ekledi:
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını delerek yayın yaptığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle:
 “Mahkeme kararını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu vicdanını derinde yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım”
 
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