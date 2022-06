“Hükümetimiz üzerine düşeni en kısa zamanda yapacak”

Başbakan Üstel’den Özkurt’un tutuklanmasına tepki: “Kamu vicdanı çok büyük bir yara almıştır ve bu çifte standart yaratan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu da hükümetimiz süratle yapacaktır”





Başbakan Ünal Üstel, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Kamu vicdanı çok büyük bir yara almıştır ve bu çifte standart yaratan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu da hükümetimiz süratle yapacaktır. Olacak iş değildir. Çağın gerekleri her ne ise yerine getirilecektir. Hükümetimiz üzerine düşeni en kısa zamanda yapacaktır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Anayasal, yasal görevini yerine getirerek halkın beklediği bir haber olan Türkiye’den yeniden deniz altından borularla su gelmeye başlamasını yayınlatan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Sayın Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un seçim yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hapse mahkum edilmesi kamu vicdanını olumsuz bir şekilde yaraladı.

Karar sağduyu sahibi her Kıbrıslı Türk tarafından yadırgandı.

Yargı ülkemizde bağımsızdır. Kuvvetler ayrılığı prensibi anayasamızın temel ilkesidir.

Ancak ortaya çıkan bu durum mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu konuda hükümetimiz gerekli adımları süratle atacak ve yasaların güncellenmesini ve bu tür çifte standartlar yaratacak sonuçlar doğurmamasını sağlayacaktır.

KKTC bizim için esastır.

KKTC devletinin varlığı ve halkının esenliği için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.

Aylarca susuz kalınan koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı ile kopan borular tamir edilerek ülkeye yeniden su akışının sağlandığı gün yapılan yayının bir suç unsuru olarak öne çıkarılması dikkat çekmiştir.

O günkü koşullarda halkın bir bütün olarak beklentisi suyun adaya yeniden akmasının sağlanması idi. Bir kanal hariç tüm yerli kanallarla birlikte Türkiye’deki kanallar da ayni anda suyun gelişini haber değeri görerek BRT gibi yansıttı.

Denizdeki olumsuz koşullar dolayısı ile defalarca ertelenen suyun yeniden akışının sağlanması önemli ve Kıbrıs Türk halkı için çok büyük önem taşıyan bir olaydı.

BRTK, ülkemizdeki diğer 5 özel televizyon gibi haber değeri taşıyan bu olayı anayasal ve yasal görevini yerine getirerek canlı olarak yayınladı.

Mevcut koşullarda BRT bu yayını yapmamış olsa bugün ortaya çıkan hapis kararı çıkmayacak, ama olay tüm medya kuruluşları tarafından yine de aktarılmış olacaktı.

Bu durumda BRT habercilik olarak diğer kanallara göre sınıfta kalmış ve görevini yapmamış olacak, bu arada diğer kanallar bu yayını yaptı diye de bir ceza gündeme gelmeyecekti.

Hal bu olduğundan kamu vicdanı çok büyük bir yara almıştır ve bu çifte standart yaratan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu da hükümetimiz süratle yapacaktır.

Olacak iş değildir. Çağın gerekleri her ne ise yerine getirilecektir. Hükümetimiz üzerine düşeni en kısa zamanda yapacaktır.”