Yeşilırmak’ta korkutan yangın

Yeşilırmak'ta dün elektrik tellerinin kıvılcım atması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı; yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü

Yeşilırmak’ta rüzgardan kopan elektrik tellerinin kıvılcım atması nedeniyle çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Dün saat 12.15’te Yeşilırmak köyünde Savaş Tepe mevkiinde rüzgarın etkisiyle kopan elektrik tellerinin kıvılcım atması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve köy halkının müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazideki maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak Sınır Kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı; anında müdahale sonucu yangının büyümeden kontrol altına alınarak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının tesellileri olduğunu belirtti.

Tatar, havaların ısınmasıyla geçen yılki büyük yangın felaketinden de dersler çıkararak tedbirli olunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde saat 12.10’da meydana gelen yangının, Orman Dairesi ekipleri, itfaiye, asker ve sivil halkın anında müdahalesi ve işbirliği içerisinde ortaya koyduğu çalışma neticesinde kontrol altına alındığını öğrendiğini kaydetti.

“Elektrik tellerinin kopması nedeniyle meydana gelen yangın sonucu bir dönümlük bir alanın etkilenmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınarak herhangi bir can kaybı yaşanmaması; tesellimiz olmuştur. İlgili birimler yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirtmişlerdir” diyen Tatar, havaların ısınmaya başladığı şu günlerde, geçtiğimiz sene yaşanan büyük yangın felaketinden de dersler çıkararak tedbirli olmak, ilgili birimlerin yangına müdahale konusunda her daim hazır ve işbirliği içerisinde olmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tatar, “Temennimiz; yangın ve benzeri doğal felaketlerin asgariye indirilmesi ve en az hasarla atlatılmasıdır. Doğal konumu nedeniyle oldukça kritik bir noktada başlayan yangını ivedilikle kontrol altına alarak büyük bir felaketin önüne geçen Orman Dairesi ekipleri, itfaiye, asker ve sivil halkımıza bir kere daha teşekkürlerimi iletiyor tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum.” ifadelerine de yer verdi.