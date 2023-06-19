7 kişinin yaralandığı kazada sürücü 317 promil alkollü çıktı

Lefkoşa’da güpegündüz 317 promil alkollü olduğu tespit edilen ve süratli bir şekilde araç kullanarak yaptığı kaza sonrasında kendisiyle birlikte 7 kişinin daha yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü tutuklandı

317 promil alkollü olduğu tespit edilen ve Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yakınlarında süratli bir şekilde araç kullanarak yaptığı kaza sonrasında kendisiyle birlikte 7 kişinin daha yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü Azubuıke Macdonald Morah tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ilk etapta 2 gün tutukluluk aldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş olayla ilgili bulguları aktardı. Ateş, 17 Haziran 2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SS 577 plakalı salon aracı batı istikametine doğu kullanan alkollü sürücü zanlı Azubuike Macdonald Morah’ın, Gönyeli Çemberine geldiğinde Hastahane istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek yolu ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini söyledi.Polis o esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüse çarptığını belirtti. Polis kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığını ve kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahede altına alındıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca ehliyeti ile ilgilide araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi