Yeşilırmak’ta köpek balığı yakalandı

Yeşilırmak açıklarında Yedidalga balıkçıları tarafından 2,20 cm boyutunda, 200 kiloya yakın köpek balığı yakalandı. Yakalanan köpekbalığının, insanlar için zararsız bir tür olduğu açıklandı

Yeşilırmak açıklarında, Yedidalga balıkçıları tarafından köpek balığı yakalandı.Yeşilırmak açıklarında, yaklaşık 7 mil içeride Mustafa Dereci tarafından yakalanan ve Yedidalga Limanı'na çıkarılan köpek balığının 200 kiloya yakın ve 2,20 cm boyutunda olduğu öğrenildi.Öte yandan Taşkent Doğa Parkı, dün sabah Yedidalga’da yakalanarak öldürülen köpekbalığının, insanlar için zararsız bir tür olduğunu açıkladı.Taşkent Doğa Parkı, bu sabah Yedidalga’da, nadir görülen bir tür olan Kum Köpekbalığı’nın (Odontaspis ferox) öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, “Kum köpekbalıkları insanlar için bir tehdit oluşturan türler arsında yer almıyor. Dahası yüz yılı aşkın süredir ülkemizde tek bir kayıtlı köpekbalığı saldırısının yaşanmamış olması bu türlerin zararsız olduklarını bir kez daha kanıtlıyor. Ne yazık ki aynı şeyi insanlar için söylemek pek mümkün değil.” ifadeleri kullanıldı.1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na ulaşan bir ihbar ile Yedidalga’da, nadir görülen bir tür olan Kum Köpekbalığı’nın (Odontaspis ferox) ağlara yakalandığını öğrendik. Cansız bir şekilde denizden çıkartılan bu nadir türün, bir “bycatch” yani hedef dışı avcılık kurbanı olduğunu düşünüyoruz. Bu zavallı yaratığın hikayesi, bycatch’ın dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizin de ciddi yaban hayat sorunlarından bir tanesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.Kum köpekbalıkları insanlar için bir tehdit oluşturan türler arsında yer almıyor. Dahası yüz yılı aşkın süredir ülkemizde tek bir kayıtlı köpekbalığı salıdırısının yaşanmamış olması bu türlerin zararsız olduklarını bir kez daha kanıtlıyor. Ne yazık ki aynı şeyi insanlar için söylemek pek mümkün değil. Denizlerimizi saran ağlar ne yazık ki bunun gibi nadir ve kornmaya muhtaç türlerin de ölümüne neden oluyor.Kum köpekbalıklarının popülasyon durumu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)’nin Kırmızı Listesi içerisinde “Hassas (VU)” kategorisi altında yer alıyor. Söz konusu türün Akdeniz’deki durumun ise “Kritik Tehlikede (CR)” olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise bu türlerin korunmaya ne denli muhtaç olduğunun altı bir kez daha çiziliyor.Bu trajedinin çözümü mümkün. Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerine geçiş, deniz canlılarına dost ekipmanların kullanılması, toplulukların ve özellikle balıkçıların bilinçlendirilmesi, ve yakalanan hedef dışı türlerin düzgün şekilde raporlanması ve izlenmesi ile bycatch'ı önemli ölçüde azaltabiliriz. Hepimizin bu konuda üzerine düşen bir sorumluluk var. Denizlerimiz, korunmayı hak eden zengin bir biyoçeşitlilik barındırıyor. Her dünyamıza dost olmayan, değiştirilmemiş her bir balıkçılık yöntemi, potansiyel bir kurban demektir. Denizlerimizin tehlikeli bir tuzak değil, tüm canlıları için güvenli bir sığınak olmaya devam etmesi için harekete geçmek zorundayız!"