TDP’de Çeler dönemi

1976'de kurulan TKP ile başlayan mücadele sürecinde Zeki Çeler, TDP'nin 4. Genel Başkanı seçildi. Çeler, “Gümbür gümbür geliyoruz” diyerek, iktidara hazır olduklarını söyledi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı’nda yeni Genel Başkan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu.“Yeni Umut, Yeni Dönem” sloganıyla TDP’nin dün Lefkoşa Paradise Park’ta yaptığı Olağan Kurultayı’nda Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.Kurultay, Genel Başkanı Yardımcısı Nevzat Özkunt’un konuşmasıyla açıldı.Özkunt’un konuşmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında Başkanlık Divanı oluşturuldu.Divan Başkanı Mehmet Harmancı, burada yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde yaşanan yolsuzluk vakalarına işaret ederek, ülkenin “lağım çukuruna hapsedildiğini” öne sürdü, böyle bir ortamda TDP’ye düşen misyonun önemine dikkat çekti.Geçmiş dönemlerde bölünüp parçalandıklarını ancak gelinen aşamada birlikte hareket etmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Harmancı, geçen dönemde TDP ve TKP’nin birleştiğini hatırlattı.Harmancı'nın ardından, Genel Başkan Mine Atlı söz olarak, partililere hitap etti.TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Genel Başkan olarak yaptığı son konuşmasında, Parti’yi güçlendirme hedeflerinden asla vazgeçmediklerini belirtti. Atlı, “TDP’nin güçlü olması demek, bu ülkeyi çalanlara, irademizi yok sayanlara, gerici, yobaz, faşizanca haklarımıza saldıranlara, Kıbrıslı Türkleri üretimden koparmaya çalışanlara karşı güçlü bir direniş demektir. En önemlisi TDP’nin güçlü olması, federasyon umudunun güçlü olması demektir.” dedi.Çeler’le birlikte açılacak yeni sayfadan duyduğu heyecanı dile getiren Atlı, Zeki Çeler’in paylaştığı hedef ve vizyonunu harfiyen yerine getireceğinden şüphesi olmadığını kaydetti, aday olduğu ve Parti’ye inandığı için Çeler’e teşekkürlerini iletti.Ardından yeni Genel Başkan Zeki Çeler de, konuşma yaptı.TDP için “küllerinden doğuyor” denildiğini ancak bunun doğru olmadığını, TDP’nin her zaman var olduğunu ve toplumun varlığı için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Çeler, TDP’nin farkının temiz siyaset yapması olduğunu söyledi. Çeler, TDP’li tüm siyasetçilerin halkın önüne “alnı açık” olarak çıktığını ve buna devam edeceklerini vurguladı.TDP’nin bugüne kadar cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli görevleri üstlendiğini ancak bu listede başbakanlığın eksik olduğunu ifade eden Çeler, “Sıra, mütevazi olma sırası değildir.” dedi.İktidara gelme hedeflerini paylaşan Çeler, ülkenin içine düştüğü durumdan çıkarılması için, konuşarak ve sokaklara dökülerek muhalefet etmenin yeterli kalmayacağına işaret ederek, bunun çözümünün iktidara gelinerek tüm yolsuzlukların, adaletsizliklerin ve haksızlıkların önüne geçilmesi ve ülkeye hak ettiği refahın sağlanması olduğunu kaydetti.“Bu saatten sonra gidilecek tek yön yukarısı...” vurgusunda bulunan Çeler, TDP’nin sosyal demokrat yapısının her zaman olduğundan daha güçlü bir şekilde, yeni dönemde yaratacağı sinerji ile toplumun her kesimini kucaklayacağı bir döneme giriyor olduğuna işaret etti. Çeler, diğer siyasi partilerin kurultaylarının entrikalarla konuşulurken TDP Kurultayı’nın bir “umut” olarak toplumda ifade edilmesinin, kendilerinden beklenenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.Adil, yaşanabilir bir toplum yaratmak adına yolun uzun olduğunu ancak kendilerinin, uzmanların da desteğiyle, Kurultay öncesinden çalışmaya başladıklarını ve bu yolda çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çeler, ülkede aşılması gereken sorunlara örnekler verdi, “Bu sorunlar kabul edebileceğimiz türden değildir.” dedi.Çeler, "TDP’nin bu Kurultay itibarıyla gümbür gümbür gelmeye başladığını" belirterek, muhalefet etmenin, o günün sorununu Meclis kürsüsünde ifade ederek, sosyal medyadan paylaşmaktan öte olduğunu, toplumun Meclis’te TDP’nin eksikliğini hissettiğini savundu.Ülkedeki sorunların bir tek TDP’liler tarafından yaşanmadığını, bu sorunları yaşayan herkesin yeni açılacak bu sayfada söyleyecek sözü olduğunu kaydeden Çeler, toplumda bu sorunları yaşayan ve kaygı duyan herkesin bugün itibarıyla TDP’li olduğunu savundu.Çeler, “Heyecan gelecek heyecanıdır. Bu heyecan umudun, samimiyetin heyecanıdır” ifadelerini kullandı.Kıbrıs meselesinde BM parametreleri çerçevesinde Parti’nin geçmişten beri savunduğu ilkeleri savunmaya devam edeceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin şekillenmesinde daha dikkatli olunmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Parti içerisinde birliktelik ve destek çağrısında da bulunan Çeler, “Hükümete de Meclis’e de ‘hodri meydan’ çekerek kendilerini erken seçime davet ediyorum. TDP, bu ülkeye adaleti, temiz, dürüst siyaseti getirmeye hazırdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.TDP Parti Meclisi üyeleriTDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen parti meclisi üyeleri şu şekilde:“Lefkoşa: Suphi Hüdaoğlu, Tacan Reynar, Evrim Hınçal, Ersen Sururi, İlke Davulcu, Güner Ersen, Zuhal Koreli, Mehmet Miralay, Tahir Hoca, Erman Yaylalı, Hüseyin Hallaçoğlu, Nimet Harmancı, Nalan Ersümer, Çelen Çağansoy, Ceran Tunalı, Kemal BaykallıMağusa: Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Ahmet Kaplan, Hakkı Demir, Redif Ekinci, Erfan Arefi, Ali Özaltın, Barış Başel, Gizem Davulcu, Bora Rifatoğlu, Nevzat Köle, Yusuf Osman, Nevzat ÖzkuntGirne: Özer Kaan, Suat Bağseven, Elmas Tokay, Muhammet Gözay, Sibel Karaca, Özkan Konca, Mustafa Ertanın, Tevfik Aytekin, Serkan Bülbülcü, Seda Girgin, Sinem Denizerİskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, Hüseyin Özaltıner, Müge Çuvalcıoğlu, Tezcan DereliGüzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik ArçayLefke: Hasan Özadalı, Fevzi KaraniYüksek Disiplin KuruluAsil üyeler: Mehmet Davulcu, Erdoğan Bekiroğlu, Bekir Hınçal, Esat Varoğlu, Kamil GilanlıoğullarıYedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin ErkmenDenetleme KuruluAsil üyeler: Boysan Boyra, Hüseyin Harmancı, İlker BakırYedek üyeler: Derviş İnceerMehmet Çakıcı 3 Haziran 2007 - 17 Kasım 2013Cemal Özyiğit 17 Kasım 2013 - 23 Ocak 2022Mine Atlı 23 Ocak 2022 - 25 Şubat 2024Zeki Çeler 25 Ocak 2024 - devam ediyor.