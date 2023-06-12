“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”

ATS Güvenlik Teknolojileri Direktörü Tanju Yıldız, "Ülkemizde büyük projelerin yerli firmalar tarafından yapılması ve ihalelerde yerli firmalara öncelik verilmesi ve buna yönelik devlet yaptırımlarının olması gerektiğini" belirtti

Yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet gösteren ATS Güvenlik Teknolojileri, bilgi sistemleri ve tüm zayıf akım sistemlerinde lider isim olmaya devam ediyr. Ağırlıklı olarak casinolar, bankalar, perakende ve büyük otel projelerinde hizmet veren şirket, yılların bilgi ve tecrübesini sektöre yansıtıyor.

Kamera sistemleri, seslendirme, acil anons, aktif pasif network, Yangın algılama sistemleri, telefon-tv-santral çözümleri, fiber optik sistem çözümleri, otomatik geçiş sistemleri acsess kontrol ve kartlı geçiş sistemlerini içeren tüm zayıf akım sistemleri ile güvenlik teknolojileri alanında hizmet veren ATS Güvenlik Teknolojileri, aynı zamanda ambargolara rağmen birçok tanınmış yabancı markanın distribütörlüğünü yapıyor.

Şirket aynı zamanda Motorola Solution tarafından satın alınan AVA markasının da çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.

Sektörde kendi alanında birçok markayı temsil eden firma, Panasonic i-PRO'nun Kıbrıs'taki çözüm ortağı olmayı başardı.

Şirket Direktörü Tanju Yıldız, insanların evlerinde bulunan elektronik sisteme bağlı tüm cihazları kontrol edebildiğini veya gözlemleyebildiğini belirterek, bunun tüm yaşam alanlarında büyük bir kolaylık olduğunu belirtti.

Yıldız, "Her şeyin internet etrafında döndüğü günümüzde artık evimizdeki tüm sistemleri kontrol ve gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada sesli komutlarla her şeyi kontrol edebiliyorsunuz.” dedi.

Yurt dışında tanınmış markaların bayiliklerini de aldıklarını anlatan Yıldız, ‘güç olsa da’ üstesinden geldiklerini anlattı.

Ticari ambargoları aşabildiklerini kaydeden Yıldız, bu durumu şöyle yorumladı:

“Tanınmamış bir ülkede yaşadığımız için doğal olarak markaların buraya bayilik ve distribütörlük vermesi biraz daha zor oluyor, ülkemizin içerisinde olduğu ambargolar, tanınmamışlığın sebebi neden iki farklı toplum olarak yaşadığımızı ilettiğimizde veya bununla ilgili sunum hazırladığımızda bununla ilgili olumlu geri dönüş alıyoruz. Bu engeli kaldırabiliyoruz. Ülkemize ambargolar uygulansa da güney Kıbrıs'ın tanınmış markaların kendi bölgelerinde bayiliği olsa da kendi ülkemizle ilgili farklı olduğumuzu anlattığımızda biz de bu markaların bayiliği ve distribütörlüklerini alabiliyoruz.”

Kıbrıs’ın güneyi ile Avrupa ve Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki fiyat farklarını da değerlendiren Yıldız, “Fabrikaların kendi fabrika fiyat çıkış listeleri var bütün ülkelerin bu ürünleri alış fiyatı aynı. Ülkelerin kendi arasında gümrük ve lojistik transfer açısından her ülkenin ayrı azaltım ya da artırımları olabilir. Fark buradan kaynaklanıyor” dedi.

GÜVENLİK SORUNLARI SEKTÖRE OLAN TALEBİ ARTTIRDI...

Ülkede artan adli olayların ardından sektöre olan talebin arttığını kaydeden Yıldız, ülkedeki güvenlik sorunlarının artmasıyla, insanların evleri ve iş yerlerini koruma altına almak istediğini dile getirdi.

Yıldız, en çok talebin ise başta oteller ve mağazacılık sektöründen olmak üzere, sırasıyla marketler, bireysel evler, küçük işletmelerin geldiğini ifade etti.

Teknoloji ve bilişim sistemlerinin geldiği noktada yapay zeka ve yönetilebilir sistemlere büründüğünü anlatan Yıldız, insanların evlerini, iş yerlerini ve yaşam alanlarını, internet üzerinden, uzaktan, telefonla gözlemlediğini anlatarak, olası acil durumları bildirim olarak aldığını ve yönetebilir sistemler ile müdahale edebildiğini anlattı.

Yıldız, sektördeki son teknoloji yeniliklere şöyle değindi:

“İnsanların evlerini veya işyerlerini yangın, hırsızlık, su baskını durumlarını özel sensörlerle belirleyip uzaktan müdahale ediyoruz. Su vanalarını kesebiliyoruz, yangın varsa söndürme sistemini devreye koyabiliyoruz, hırsızlık varsa içerde veya dışarıda yüksek desibel ile bir caydırıcılık yaratabiliyor ve anlık bunların geri bildirimini alabiliyoruz. Artık insan ve hayvan arasındaki farkı anlayan sensörler var. Evde beslediğiniz hayvanlara karşı herhangi bir alarm söz konusu olmuyor. Onun dışında uzaktan yönetebilen sistemlerde hayvanların uzaktan beslenmesi sağlanabiliyor. Onları evde gözlemleyip, iki taraflı konuşabiliyorsunuz. Birtakım sensörler evdeki elektrik sarfiyatını telefona günlük, aylık ve yıllık raporlar olarak bildirim alabiliyorsunuz. Yani kısacası günlük hayatı kolaylaştıracak çok fazla sensör var. Tüm cihazları telefonunuzdaki tek bir uygulama ile kontrol edebilir hale getiriyor.”

Öte yandan akıllı ev ve ev otomasyonu sistemleri, günümüzde artık birçok evde kullanılan teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, ev sahiplerine yaşam alanlarını daha konforlu ve güvenli hale getirme imkanı sağlamaktadır. Bu sistemler, evin elektronik cihazlarını ve aydınlatmalarını uzaktan kontrol etme, sıcaklık ve nem gibi faktörleri ayarlama, güvenlik kameralarını izleme gibi birçok işlemi mümkün kılar. Akıllı ev sistemleri, güvenliğe büyük katkı sağlamaktadır. Ev sahipleri, evlerindeki bütün güvenlik kameralarını uzaktan izleyebilirler. Ayrıca, hareket algılayıcıları ve kapı alarm sistemleri ile evleri güvence altına alınır. Evin aydınlatması da akıllı hale getirilebilir. Bu sayede ev sahipleri, ışıkları uzaktan kontrol edebilirler. Işıklandırma sistemi, akıllı sensörler tarafından kontrol edilerek, evdeki hareketleri algılar ve ışıklar otomatik olarak açılıp kapanır. Sıcaklık ve nem ayarlamaları da ev otomasyonu sistemleri sayesinde çok kolay hale gelir. Akıllı termostatlar sayesinde, ev sahipleri sıcaklık ve nem ayarlarını uzaktan kontrol edebilirler. Bu sayede evin sıcaklığı ve nem seviyesi her zaman ideal bir şekilde tutulur. Sonuç olarak, akıllı ev ve ev otomasyonu sistemleri, güvenliği ve konforu arttırmak için tasarlanmış teknolojik cihazlardır. Bu sistemler sayesinde ev sahipleri, yaşam alanlarındaki birçok işlemi uzaktan kontrol edebilir ve evlerini daha rahat ve güvenli hale getirebilirler”

BİLİŞİM ZAYIF AKIM SİSTEMLERİNDE YAŞAMSAL GEREKLİLİKLER...

Yıllardır tartışılan Özel Güvenlik Yasası’na da değinen Yıldız, özetle şunları ifade etti:

“Ülkemizde bu konuda yetersizlik var ve buna ek olarak ivedi şekilde yangın yönetmenliği ve elektrik işleri, bilişim zayıf akım sistemleri ile uğraşan, kuran, satan ve hizmet veren kişilerin bir odası yok ve eğitimden geçmiyorlar. Bu yaşamsal öneme haiz bir durum. Ne sınav, ne kurum ne oda yok, bu insan sağlığı açısından, can ve mal kaybıyla ilgili de sıkıntılı bir büyük gereklilik.”

Sektörün önünün açılması için çeşitli projelere ihtiyaç duyulduğunu da anlatan Yıldız, teknik ve mesleki liselerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yıldız, “Çalıştıracak personel bulamıyoruz, ciddi vasıflı eleman sorunu yaşıyoruz, sektörde çalıştıracak profesyonel eleman bulamıyoruz. Herkes memur olma niyetinde ama emek verilirse bu sektörden çok ciddi gelir elde edilebiliyor. Nüfus ve Pazar payı az olsa da çağımız artık yazılım çağı ve bu yoldan geçiyor. Bilişim zayıf akımda çok ciddi gelişmeler var, devlet gençleri memur niyetinden çıkarıp teknik alanlara yönlendirmeli.” dedi.

Devletin asgari ücret tespiti sırasında özellikle küçük işletmelere destek sağlaması gerektiğinin de altını çizen Yıldız, ileri vadeli küçük faizli krediler, gümrük konusunda vade, yatırım desteği sağlaması gerektiğini anlattı.

Bu sayede hem işveren tarafını rahatlatmak hem de bu ağda istihdamı sağlamanın mümkün olduğuna değinen Yıldız, “Ülkemizdeki büyük projeler, bizim yerli şirketler tarafından yapılmalı, ihalelerde öncelikli yerel firmalar tercih edilmeli, bunun için devlet yaptırımı olmalı. Ülkemizde de yeterli kapasitede büyük projelerde görev alabilecek şirketler var. Veya olan küçük iletmeler desteklenirse büyük işler yapabilecek pozisyona gelebilir” ifadelerine yer verdi.

