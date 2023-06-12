Fransa ile ortak tatbikat

Güney Kıbrıs ve Fransa arasında 15 gün sürecek özel operasyonlar tatbikatı yapılıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransa Silahlı Kuvvetleri arasında “Bold Wings-2023” isimli küçük ölçekli özel operasyonlar tatbikatının icra edildiği belirtildi.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, RMMO ve Fransa Silahlı Kuvvetleri arasında 30 Mayıs’ta başlayan ve 15 Haziran’da sona erecek olan tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın kara alanlarında, atış ve tatbikat alanlarında icra edildiğini yazdı.Tatbikata, RMMO ve Fransız Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Komando Komutanlığı özel operasyonlar personelinin katıldığını yazan gazete tatbikatın senaryosu gereği bireysel ve grup silah atışlarının yanı sıra yerleşim bölgelerinde özel operasyonların yapıldığını belirtti.Gazete Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ikili savunma iş birliği çerçevesine dayanan tatbikatın, RMMO’nun, Fransa Silahlı Kuvvetleri ile birlikte eğitim yapmasına olanak tanımasına bağlı olarak oldukça faydalı olarak nitelendirildiğini yazdı.Habere göre RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “iki ülkenin dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir iş birliği, değerli bilgi ve deneyim alışverişinin söz konusu olduğunu” ifade etti.