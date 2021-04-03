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"Yenierenköy eski limanında çevre katliamı yapılıyor"

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Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, insanlardan ve yapılaşmadan uzak alanları barınak ve üreme alanı olarak tercih eden Akdeniz Foklarının ülkede görüldüğü ender yerlerden biri olan Yenierenköy eski limanında çevre katliamı yapıldığını savundu

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"Yenierenköy eski limanında çevre katliamı yapılıyor"
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Biyologlar Derneği, Yenierenköy eski liman bölgesinde bir süredir devam eden çalışmaların Akdeniz Foklarının yaşam alanını yok ettiğini kaydederek, yetkilileri uyardı.
Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, insanlardan ve yapılaşmadan uzak alanları barınak ve üreme alanı olarak tercih eden Akdeniz Foklarının ülkede görüldüğü ender yerlerden biri olan Yenierenköy eski limanında çevre katliamı yapıldığını savundu.

Mulla, yazılı açıklamasında, çevreye verilen zararı görmezden gelenlerin en az felakete neden olanlar kadar sorumlu olduğunu da kaydederek, “Uyanın! Kaybedilecek vakit yok. Bu sorumsuzluğa bir an önce son verilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.
Akdeniz Foklarının sayısının, yaşam alanlarının tahrip ve denizel ekosistemin bozulması gibi nedenlerle ciddi oranda azaldığını belirten Gizem Mulla, doğal hayatın korunmasının, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı. 
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