En fazla yağış Alevkayası'na düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde en fazla yağışın metrekareye 10 kilogram ile Alevkayası’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 8.00 itibarıyla son 24 saatte Alevkayası’nda metrekareye 10 kilogram, Gazimağusa’da 5 kilogram, Kantara, Akdeniz, Serdarlı ve Çamlıbel’de 2 kilogram, Girne, Esentepe, Tatlısu, Kozanköy’de 1 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış düştüğü belirtildi.