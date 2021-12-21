"Yeniden ayağa kalkacak gücümüz var"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “Nasıl mı ayağa kalkacağız?” sorusunu yanıtladı.



HP’li aday Manavoğlu, doğru adımlar ile maliyenin gelirlerinin artırılacağını belirterek, " Yeniden ayağa kalkacak gücümüz vardır. Bu memleket sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:



"Geçiş kapılarından geçişler kolaylaştırılıp, hızlandırılacak, ülkeye bu yolla döviz girişi sağlanması için hızlı adım atılacak,

Online bahis işlemlerini kayıt altına alacak yeni bir sisteme geçilerek bu yolla maliye gelir elde edecek,

Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden maliye gelir elde edecek,

Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elden çıkarılması yoluna gidilecek,

Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek,

Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak,

Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak,

Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak."