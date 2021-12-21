Korkutan bilanço

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.981 olup, 152'si yerel 194 pozitif vakaya rastlanırken, 4 kişi hayatını kaybetti, 316 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 152 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 65 kişisi Lefkoşa, 21 kişisi Girne, 45 kişisi Gazimağusa, 11 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

21 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.981

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 194

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:40

Yerel Vaka Sayısı: 152

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 316

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.524.135

Toplam Vaka Sayısı: 33.493

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.989

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2375

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2304

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 131

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2257

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 336

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 535