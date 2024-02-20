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"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" BRT'de başlıyor

"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile 21 Şubat saat 20.00’de BRT1 kanalında başlayacak

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"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" BRT'de başlıyor
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Kıbrıs Türkü' nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için hazırlanan " Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile 21 Şubat 2024 tarihi, saat 20.00’de BRT1 kanalında yayın hayatına başlayacak.
 
 
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