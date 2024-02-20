"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" BRT'de başlıyor

"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile 21 Şubat saat 20.00’de BRT1 kanalında başlayacak

Kıbrıs Türkü' nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için hazırlanan " Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile 21 Şubat 2024 tarihi, saat 20.00’de BRT1 kanalında yayın hayatına başlayacak.



