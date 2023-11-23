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Yeniboğaziçi İlkokulu’nun yeni binası hazır

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“Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına destek olan Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Atlı, Yeniboğaziçi İlkokulu’nun yeni binasını 8 ayda tamamladı

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Yeniboğaziçi İlkokulu’nun yeni binası hazır
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“Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına destek olan ve Yeniboğaziçi İlkokulu’nun yeni binası için mart ayında harekete geçen Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. 8 aylık bir sürede inşaatı tamamladı.
Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Atlı projeye başlarken bu ülkede çalışıp kazanan insanların bu ülkeye katkı koymaları gerektiği düşüncesi ile harekete geçtiklerini söylemişti.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. arasında mart ayından imzalanan protokol kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu'nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu bina, Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından yıkılıp yeniden inşa edildi.
Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Atlı, okul için akıllı tahtaları beklediklerini, akıllı tahtaların montajının ardından okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini ifade etti.
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